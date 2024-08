PalaFersini Feola | Lavori in corso per una completa rinnovazione della struttura

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Una battaglia che seguiamo da tempo e che presto porterà il risultato tanto atteso: ialprocedono spediti ed entro settembre lo scheletroprenderà ancora più forma”. Lo dichiara in una nota stampa, il presidenteCommissionePubblici Roberto. “Abbiamo sviluppato una serie di modifiche al progetto – spiega– per rendere il palazzetto idoneo e ampliarlo: entro settembre arriveranno sette nuove travi ad arco in legno lamellare con cui verrà coperto, in sostituzione delle precedenti non idonee. Con questa variante andiamo a sostituire le volte usurate e danneggiate, costruendo una nuova copertura. Ilverrà anche ampliato con una aumentocapienza di posti che arriverà a 658, dei quali 12 per persone con disabilità. Le tribune saranno disposte su tutti e quattro i lati.