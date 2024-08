Olimpiadi Ginnastica Ritmica bronzo per Sofia Raffaeli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gara in salita per l’atleta azzurra di Chiaravalle che dopo il quarto posto parziale nelle prime due specialità è riuscita a salire sul podio olimpico VALLESINA, 9 agosto 2024 –per(classe 2004) e si esulta. Gara di finale tutta in salita perche solo ieri nelle qualifcazioni aveva lasciato tutte le concorrenti alle spalle. Nella prima prova al cerchio con 35250 punti si era piazzata al quarto posto parziale poi confermato dopo la prova alla palla (32900). Con i 35600 punti alle clavette era salita sul gradino più basso del podio confermato dall’ultima prova al nastro. L’oro è andato alla tedesca Varfolomeev, quella d’argento alla bulgara Kaleyn. Milena Baldassarri è giunta ottava. ©riproduzione riservata L'articoloperproviene da Lo sport della Vallesina.