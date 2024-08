Napoli-Modena la probabile formazione azzurra | Raspadori in attacco Olivera out

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024)verso la panchina, Politano e Kvaratskhelia pronti a supportare l’ex Sassuolo nella sfida di Coppa Italia tra. Domani, sabato 10 agosto, ilaffronterà ilnel match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. La sfida, che segna l’esordio stagionale della squadra partenopea, si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona, dove è già stato registrato il tutto esaurito. I tifosi azzurri non vedono l’ora di assistere al debutto della squadra guidata da Antonio Conte, chiamata a confermare le aspettative dopo un precampionato altalenante. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato ad anticipare le scelte del mister Antonio Conte, rivelando quella che potrebbe essere latitolare che scenderà in campo contro il