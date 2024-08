La protesta in spiaggia | Serve comprensione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) I balneari oggi ritardano di 2 ore l’apertura degli ombrelloni quale forma dicontro il governo, a cui contestano di aver rinviato sine die la legge di riordino per aiutarli a superare la direttiva europea Bolkestein che impone la messa all’asta della concessione: "Ci sentiamo presi in giro dal governo" dichiara Romano Montagnoli, presidente provinciale dei concessionari diConfcommercio. Lui Interviene per chiedere scusa ai bagnanti per i disagi causati loro dall’iniziativa die per spiegare i motivi che l’hanno provocata: "Noi balneari – dice – abbiamo deciso di confermare lo stato di agitazione della categoria con una prima giornata di sensibilizzazione oggi. Siamo costretti are per salvaguardare le nostre aziende e con esse la balneazione attrezzata italiana che costituisce un modello di successo che il mondo ci invidia.