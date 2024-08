Juve Sutalo nuovo nome per la difesa Koopmeiners | offerta da 55 milioni?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Torino, 9 agosto 2024 – Jean Clair Todibo viaggia verso il West Ham. Larischia di essere superata. Il club inglese ha accelerato nella serata di ieri, accontentando le richieste del Nizza da 35di euro, così Giuntoli pensa di cambiare obiettivo perché non può competere a livello economico con un’asta scatenata dalla Premier League. Todibo più vicino all’Inghilterra che all’Italia, così laha messo nel mirino Josip, in uscita dall’Ajax. Poi c’è, e qui Giuntoli potrebbe spingersi fino a 55di euro. In attacco piace Nico Gonzalez. Sale, Todibo verso il West Ham Jean Clair Todibo quasi certamente vestirà la maglia del West Ham. Sorpasso operato ieri sera dopo che lanon è riuscita a chiudere nei giorni scorsi.