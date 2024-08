Jennifer Lopez e Ben Affleck dichiarazione congiunta per il divorzio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il matrimonio trae Benè ormai agli sgoccioli. Tanto si è detto e scritto in merito ma, tra non molto, ci sarà la parola fine su questa storia da film mancata. In molti hanno sperato fino a poco tempo fa, aggrappandosi a quella fede al dito che, di tanto in tanto, sparisce e riappare. Tra i due sembrano però essere calato il gelo.umiliata Si aggiungono ulteriori indiscrezioni sulla fine del matrimonio trae Ben. Sembra che da tempo i due non si parlino più e, stando a quanto riportato dal Daily Mail, lei sarebbe furiosa perché l’attore l’avrebbe umiliata. La tensione tra i due sarebbe alimentata anche dagli amici più intimi di J-Lo. Sembra infatti che nessuno di loro apprezzi Ben. Nel mirino il suo atteggiamento nel quotidiano.