Iva Zanicchi morto il compagno | Fumava 90 sigarette al giorno Le condoglianze di Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fausto Pinna,di vita di Iva, si è spento a 74 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. I due stavano insieme dal 1987 eppure non si sono mai ufficialmente sposati. Due anni fa, in occasione della partecipazione della cantante a Ballando con le Stelle, le aveva fatto una sorpresa ballando con lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva(@ivareal) “Cara Iva, non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento” – le dolcidi– “Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero“. A spendere belle parole per lei anche Samuel Peron, che con Iva ha fatto coppia nel programma.