Incursione ucraina a Kursk Mosca prepara la rappresaglia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono ormai quattro giorni che l’esercito ucraino, dopo una guerra condotta praticamente sempre sulla difensiva, ha lanciato la sua più grande offensiva in territorio russo. Un’, a quanto pare portata avanti da oltre un migliaio di militari e diverse decine di mezzi corazzati, ha interessato la regione russa di, causando feroci combattimenti e diversi morti. Si tratta di una manovra militare che sembra portare la guerra ina un nuovo – e preoccupante – livello dello scontro, rendendo pressoché impossibile ogni ipotesi di un accordo di pace. Guerra in, Zelensky rivendica l’attacco a: “È legittimo” Un blitz che ha fatto infuriare l’amministrazione di Joe Biden, che non era a conoscenza dei piani di Volodymyr Zelensky e che per questo ha chiesto ufficialmente “spiegazioni”, mentre è stato giustificato e accolto con favore dall’Unione europea.