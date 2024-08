Il vescovo e il mistero del diacono concelebrante senza averne titolo Migliavacca | Non lo conoscevo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 giugno 2024 – La notizia delche a Fatima, il 24 aprile scorso, avrebbe concelebrato la messa accanto a luidiritto ha suscitato “dolore e stupore” neldi Arezzo, Andrea. Ora ilin questione rischia la scomunica. Il fatto è avvenuto durante il pellegrinaggio delcon un gruppo di fedeli della diocesi aretina. «Per amore di verità - spiega una nota della curia aretina - ilintende segnalare che non conosceva ilin questione, come non conosceva i concelebranti di quella Messa che non fossero sacerdoti della nostra diocesi.