I fan di Taylor Swift cantano per le strade dopo la notizia dei concerti annullati per le minacce terroristiche | le immagini da Vienna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’ondata di solidarietà e passione ha invasogiovedì, quando centinaia di fan di, colpiti dalla cancellazione dei suoia causa di una minaccia terroristica, hanno trasformato la loro delusione in una celebrazione spontanea dell’artista. Migliaia di “ies” erano arrivati nella capitale austriaca per assistere ai treprevisti, ma il blitz della polizia e l’annuncio del piano terroristico sventato ha lasciato un vuoto incolmabile. Invece di disperdersi, i fan hanno deciso di unirsi in un flashmob che ha coinvolto non solo le, ma anche negozi e attività locali. Centinaia di persone si sono radunate in Corneliusgasse, una via il cui nome richiama quello di Cornelia Street a New York, resa celebre da una canzone die situata vicino allo stadio Ernst Happel, dove si sarebbero dovuti tenere i