Guerra ambiente e diritti umani | la crisi globale spinge l' arte contemporanea verso l' artivismo

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'attualità sempre più drammatica sta portando l'a un nuovo livello di urgenza politica. Le guerre e i cambiamenti climatici, l'impatto delle nuove tecnologie e i, le migrazioni e le identità culturali sono infatti al centro delle ricerche degli artisti emergenti come dimostrano l'interesse che sta suscitando la Biennale di Venezia curata da Antonio Pedrosa Stranieri Ovunque. Un trend confermato dall'influente curatrice di Art Basel, Stefanie Hessler attuale direttrice dello Swiss Institute di New York. La Hessler sostiene che gli artisti contemporanei stiano affrontando temi come la giustizia sociale e ambientale, il rapporto trae tecnologia, e la sostenibilità cercando di sperimentare come intersecarli con lo sviluppo tecnologico, affrontando sia le carenze estrattive che i potenziali generativi di tali tecnologie.