Gli eventi di San Lorenzo in Emilia Romagna tra fuochi d’artificio picnic sotto le stelle e telescopi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bologna, 9 agosto 2024 – Una notte del 10 agosto nel segno del divertimento, del contatto immersivo nella natura, della spiritualità e del buon cibo. Le opzioni per trascorrere in regione un sabato sera speciale, in occasione della notte di Sanin compagnia della maestosità del cielo solcato dallecadenti non mancano: scopriamo alcune di queste. Si accende la Riviera Romagnola Cammini di Notte La notte di Sana Bolognaed enogastronomia Si accende la Riviera Romagnola Anche nella notte delle Perseidi, non mancheranno gliper divertirsi e ballare sulla costiera romagnola. Eccezionalmente per sabato 10 agosto, a partire dalle 19 alla Rimini Beach Arena verrà proposto lo storico format musicale del Cocoricò, il Memorabilia on the beach, per un grande evento a ingresso libero.