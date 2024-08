Ginnastica ritmica le Farfalle inseguono la medaglia alle Olimpiadi | seconde in qualifica Spagna e Brasile eliminate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lehanno fatto il loro esordiodi Parigi 2024, cimentandosi nel turno dizione del concorso generale per gruppi che ha catturato l’attenzione del nutrito pubblico sugli spalti de La Chapelle Arena. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno concluso il turno preliminare al secondo posto con il punteggio complessivo di 69.350: dopo una strepitosa prova con i cinque cerchi (miglior riscontro di giornata: totale di 38.200 con 22.300 per le difficoltà, 7.450 di esecuzione e 8.450 per la parte artistica), le azzurre sono purtroppo incappate in una perdita di attrezzo e in molteplici sbavature con i tre nastri e due p(31.150, con un bassissimo 5.750 per l’esecuzione e un non elevato 17.300 come nota di partenza).