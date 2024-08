Gillian Anderson affascinata dalla corona inglese e dai red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Da Scoop a The Crown,ha dimostrato una forte vicinanza alla Royal Family britannica, anche sul rednon ne ha ancora abbastanza della Royal Family britannica. Dopo aver interpretato Margaret Thatcher in The Crown nella quarta stagione distribuita su Netflix, l’attrice si è cimentata di recente in in un’altra impresa a prova di. In Scoop, film distribuito in streaming da Netflix, interpreta la giornalista che intervistò il principe Andrea sull’amicizia con Jeffrey Epstein. Un’intervista che fece il giro del mondo e che ha poi ispirato Netflix a realizzarne un film.. Crediti: Ansa – VelvetMagLa popolarità dirisale però a più di trent’anni fa, quando è stata scelta come interprete di Dana Scully in X-Files. Negli anni ha recitato spesso sul piccolo schermo.