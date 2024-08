Fiocco rosa al parco Le Cornelle di Bergamo | è nato un raro esemplare di leopardo delle nevi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Un agosto dolce e inaspettato per ildi: nelle scorse settimane, gli operatori delfaunistico hanno dato il benvenuto a una piccola cucciola di(Panthera uncia), nata da mamma Luna presente nelgrazie al programma EEP (European Endangered Species Programme) per la conservazionespecie a rischio estinzione. Appena dopo la nascita, Luna è rimasta sempre vicina alla sua piccola, permettendo ai veterinari deldi visitarla solo una settimana dopo giusto per controllare il suo stato di salute e controllarne il peso.