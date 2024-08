Ergastolo per Alessia Pifferi depositate le motivazioni Giudice durissimo | Fece morire la figlia per il suo egoismo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo la condanna all’diper aver lasciatodi stenti laDiana di 18 mesi, sono arrivate ledella sentenza firmate dalla Corte d’Assise. Le azioni della 38enne sono state mosse da un “futile ed egoistico movente”, cioè il desiderio di trascorrere un fine settimana con il compagno dimenticando il dovere di madre di accudire la sua bambina. LedelcontroLe, di circa 50 pagine, ripercorrono quei giorni drammatici in cui la piccola Diana è morta disidratata dopo essere stata abbandonata in un appartamento di via Parea a Milano a luglio del 2022. La piccola fu ritrovata senza vita il 20 luglio in un lettino da campeggio, con solo una bottiglietta d’acqua e un biberon vuoti vicino a lei.