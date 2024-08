Eccolo eccolo non ci si crede Olimpiadi imbarazzo in diretta su Gregorio Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)di Parigi, ultimi giorni fondamentali per gli azzurri ma anche spazio alle gaffe. L’ultima, a poco dalla cerimonia di chiusura dei Giochi, arriva dai commentatori ed è stata subito ripresa e pubblicata sui social. Andiamo con ordine. Venerdì 9 agosto mattina si è svolta la 10 km di nuoto nella Senna e a gareggiare è stato ovviamente anche, uno dei campioni più amati del momento. Non ha vinto e non è nemmeno salito sul podio: il nuotatore azzurro si è classificato al nono posto dopo aver affrontato una gara non semplicissima. “Sembrava il Gp di Montecarlo di F1, non si poteva superare. C’era una sola traiettoria e io mi esprimo meglio quando c’è più spazio”, ha dettosorridendo in zona mista dopo il nono posto nella 10 km di nuoto di fondo nella Senna ai Giochi di Parigi 2024. Leggi anche: “Spacca-schiena”.