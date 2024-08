Coppa Italia il nuovo Napoli di Conte parte dal Modena

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl tempo delle amichevoli è finito. Per ildi Antoniocomincia domani la stagione ufficiale. Al ‘Maradona’ gli azzurri affrontano ilnei trentaduesimi di finale di. Un impegno che la squadra si trova di fronte in questo periodo, dopo tantissimi anni in cui aveva fatto il suo ingresso nella seconda competizione nazionale soltanto a partire dal mese di gennaio. Si tratta di un’eredità negativa dello scarso campionato, concluso in decima posizione, circostanza che costringe inopei a partire dall’inizio per farsi strada e raggiungere le sfide con avversarie più titolate. La stagione dunque comincia, ma nella sede del ritiro delche si è concluso oggi pomeriggio, campeggia ancora il cartello ‘lavori in corso’. Il mercato è fermo, non ci sono novità.