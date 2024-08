CdS – quanto chiede il Napoli Ipotesi Casadei

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-09 16:34:12 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste oreriporta il Corriere: ROMA – I prezzi crollano, le occasioni si moltiplicano e le regole consentono di superare lo scoglio delle liste. Basta saper aspettare. La Lazio non ha chiuso il mercato. Medita gli affari giusti. Cerca un centrocampista da consegnare a Baroni. L’identikit? Mezzala-trequartista. Michael Folorunsho chiama la Lazio. Sarebbe un ritorno a furor di popolo. Il centrocampista romano (e di papà nigeriano), convocato da Spalletti all’Europeo e dichiarato tifoso biancoceleste, lascerà ilnonostante il prolungamento del contratto appena siglato. Pochi giorni fa è saltato il suo trasferimento all’Atalanta (15 milioni più 3 di bonus) perché Percassi non voleva concedere il 30% sull’eventuale rivendita.