Catania è arrivato l’esito sulla fideiussione | le ultime sul tesseramento dei calciatori e sul rischio penalizzazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilha evitato il peggio. Le buone notizie per i tifosi rossazzurri sono arrivate nella serata di venerdì 9 agosto: èin extremis l’ok allapresentata dal club e che permetterà ai siciliani di registrare tutti i nuovi innesti di calciomercato per la prossima stagione di Serie C. Il club ha fornito le garanzie economiche per l’integrazione fideiussoria e potrà tesserare regolarmente i nuovi. Ilha versato i 4 milioni di euro per sistemare la situazione e si è salvato anche dallain classifica. Nelle prossime ore la società farà un comunicato per spiegare quanto accaduto e per programmare il futuro e gli obiettivi. Salva anche la posizione del tecnico Domenico Toscano, deluso dallevicende.