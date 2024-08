BENVENUTO! Andy Diaz è bronzo nel triplo alle Olimpiadi alla prima gara con l’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha dimostrato di essere davvero un talento incommensurabile dotato di mezzi tecnici fuori dal comune: due giorni fa si era qualificatofinale di saltoper il rotto della cuffia con un per lui modestissimo balzo da 16.79 metri, oggi ha conquistato la medaglia didi Parigi 2024. Un fenomeno di origini cubane, che ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso anno ma che ha potuto indossare la maglia azzurra per lavolta soltanto ai Giochi, visto che doveva aspettare i tre anni dall’ultima apparizione in una startlist in rappresentanza della vecchia Nazione. Iltista italiano con i 17.