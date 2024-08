Barontini stavolta c’è | Il sogno va avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "The dream goes on". Lo scrive Simonesui social un paio d’ore dopo la conquista della semifinale olimpica. Con tanto di cuore azzurro e una bandiera italiana. Obiettivo centrato. Nella gara di ripescaggio degli 800 metri corsa ieri poco dopo mezzogiorno il mezzofondista dorico sfreccia per primo al traguardo nella terza batteria con il tempo di 1:45.56. Staccando così il biglietto per la semifinale degli 800 in programma oggi, sempre allo stade de France. E sempre di mattina (ore 11:30), per il terzo giorno di fila. Soddisfazione immensa per il ragazzo allenato da coach Fabrizio Dubbini che non ce l’aveva fatta mercoledì nella batteria di qualificazione diretta alla semifinale: quarto. Ma ieri si è rifatto, con la vittoria alla fine di una gara accorta all’inizio, rimanendo all’ultimo posto nel primo giro e iniziando poi la rimonta nella seconda e ultima tornata.