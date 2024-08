Acido nitrico silicone passepartout e calamite Metodi vecchi e nuovi per svaligiare gli alloggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Allarmi antifurto sempre più tecnogici, porte blindate, l’aiuto dei vicini che restano in città, accorgimenti come far svuotare le caselle della posta in modo che la carta accumulata non sia un richiamo per i ladri, sono tra gli accorgimenti adottati per difendersi dai topi d’appartamento. Ma loro, i malviventi, che trucchi utilizzano? Negli anni se ne sono affacciati diversi. E anche i loro sistemi sono sempre più sofisticati. Il mix conIn alcuni Paesi europei – e già in Italia si sono verificati i primi casi – si è diffuso il metodo “dell’“: questa tecnica di scasso consiste nel far corrodere la serratura della porta presa di mira con questa sostanza miscelata a un altro. Una poltiglia che a quanto pare fa sciogliere alcune componenti ferrose, consentendo così ai ladri di entrare in casa.