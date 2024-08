Vela Caterina Banti | Oggi lavoro più semplice abbiamo controllato e non fatto errori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ruggero Tita esono nuovamente campioni olimpici. Straordinaria impresa degli azzurri, che conquistano la seconda medaglia d’oro consecutiva, trionfando a Parigi 2024, dopo averlo giàa Tokyo.mente leggendario l’equipaggio azzurro del Nacra 17 misto, che ha dominato gli avversari. Nonostante condizioni meteo al limite (poco vento, sui 4-5 nodi), i nostri portacolori hanno disputato una regata praticamente impeccabile dal punto di vista tattico non correndo rischi in partenza (a differenza di Finlandia, Argentina e Gran Bretagna, tutte sanzionate per aver anticipato lo start). A conti fatti Tita/hanno vinto per dispersione in quel di Marsiglia, rifilando ben 24 punti in classifica all’Argentina di Majdalani/Bosco e 32 alla Nuova Zelanda di Wilkinson/Dawson, che hanno raccolto rispettivamente l’argento ed il bronzo.