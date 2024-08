Tuttosport – i prossimi nomi in uscita

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 20:32:58 Arrivano conferme da TS: Continua a lavorare alacremente inla dirigenza della Juventus, che punta a introitare nuovi denari da reinvestire poi nella campagna acquisti. Dopo la cessione di Barbieri alla Cremonese per 2,5 milioni è in definizione il passaggio di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia per 4,5 milioni più una percentuale sulla futura vendita in favore dei bianconeri. Pronto per il regista un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Un affare destinato ad andare in porto non appena i lagunari avranno completato la cessione di Tessmann: trattativa in corso con la Fiorentina, anche se le richieste elevate degli agenti dell’americano stanno facendo un po’ spazientire i dirigenti toscani. Intanto la Juve sta per incassare altri 2 milioni, più una percentuale sulla futura vendita, dalla Sampdoria per l’esterno offensivo Nikola Sekulov.