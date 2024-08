The Umbrella Academy | recensione della stagione finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 8 agosto 2024) TheNel 1989, in un solo giorno, più di quaranta giovani donne si ritrovano inspiegabilmente incinte per dare alla luce quarantatré bambini speciali, poiché dotati di indicibili superpoteri. Quando sette di questi bambini vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, nasce la curiosa, un’accademia di supereroi destinati a salvare il mondo o quasi. È così che inizia la storia di una delle serie Netflix più popolari e amate dal pubblico: The, tratto dalla serie a fumetti ideata e scritta da Gerard Way (cantanteband My Chemical Romance), illustrata da Gabriel Bá e pubblicata da Dark Horse Comics.