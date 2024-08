Signora giramondo a 110 anni | D’inverno vivo in Thailandia ma mangio tortellini anche lì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bologna, 8 agosto 2024 – Ha vissuto in via Giuseppe Petroni, a Bologna, a Lugo, a Cavalese, a Montagnana di Padova e in tante altre località. Da tempo, poi,per sfuggire alla morsa del caldo cerca refrigerio nel Trentino. E nella stagione fredda? Nessun problema: prepara la valigia e si trasferisce sull’isola di Phuket, in, dove la temperatura è quasi sempre costante. È davvero instancabile, Isabella Pelà, nonostante qualche acciacco largamente giustificato dal fatto che proprio l’altro giorno, si è felicemente lasciata alle spalle l’estate numero 110 che la colloca, di diritto, in uno dei primissimi posti nella classifica nazionale dei longevi. Alla festa di compleanno ha brindato, in via Acri, con il dottor Carlo Marmocchi, a sua volta 91, medico personale da decenni che, in materia di pazienti oltre il secolo era fermo a quota 107.