Sciopero dei balneari Ombrelloni chiusi fino alle 9 30

(Di giovedì 8 agosto 2024) Viste le crescenti adesioni all’iniziativa proposta da Sib, Fipe Confcommercio e Fiba Confesercenti contro la Bolkestein, anche icivitanovesi adottano la formula della protesta con apertura ritardata9.30 anziché la chiusura d1011 come comunicato in precedenza. Resta invariato il punto di ritrovo doman10 allo chalet Raphael Beach per fare un bilancio della mobilitazione. Interverranno il presidente di Abc Giacomo Mantovani, il vicepresidente Abc ed esponente locale Sib Marco Scarpetta (nella foto), titolari e gestori delle concessioniaderenti. In segno di solidarietà interverranno anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.