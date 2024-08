‘Rossetto e caffè’ il tormentone di Sal Da Vinci che sbanca sui social

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – Un ritmo frizzante e note che toccano subito il cuore trasmettendo emozioni forti e piacevoli. Sonorità che richiamano subito l’estate e le passioni che si risvegliano nella stagione del sole e del mare per eccellenza. Passioni che Sal Da, il cantante napoletano nato a New York, interpreta in modo spensierato nel suo brano. Parole, le sue, che hanno colpito l’immaginario sentimentale di milioni di appassionati. E sì perché il singolo, che presto farà parte di un album di inediti, è diventato un vero e propriodell’estate 2024. Qualche prova? Il brano, pubblicato il 14 giugno, ha registrato finora numeri da capogiro: 9 milioni di visualizzazioni su Youtube, oltre 10 milioni su Tik Tok e 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su Amazon Music. Non solo: il brano è nella top 50 Viral di Spotify ed è primo nella Local Pulse Naples Spotify.