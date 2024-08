Rischio Frane | Controlli Intensificati su Aree Vietate della Costa per la Sicurezza dei Bagnanti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Chieti - La guardia costiera e la polizia locale hanno avviato nei giorni scorsi una serie dipreventivi lungo laper verificare il rispetto dei divieti di accesso alledemaniali marittime interdette a causa deldi. Tali divieti sono in vigore dal 2020, quando un’ordinanza sindacale è stata emessa per proteggeree turisti da potenziali pericoli. Durante le operazioni di controllo, è stata condotta anche un’azione di sensibilizzazione e informazione per educare i cittadini sui rischi legati alla violazione di tali divieti. Le pattuglie coinvolte nelle operazioni sono composte da due militariguardia costiera e tre agentipolizia locale. Leinteressate dall’ordinanza includono il promontorio dell’Acquabella e le località Ripari di Giobbe (tratto sud - Punta Lunga e tratto nord - Punta Ferruccio), Torre Mucchia, e Riccetta.