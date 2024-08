Riesci a scoprire l’identità di questo strano strumento che sta facendo impazzire internet?

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 8 agosto 2024) Se vi è mai capitato di andare a caccia di tesori nella casa dei nonni, è probabile che abbiate scovato alcuni oggetti insoliti che vi hanno lasciato a bocca aperta. Di recente, un utente online ha condiviso una foto di alcuni strumenti metallici. Se non fosse per la ciotola su cui sono appoggiati, sembrano piccole armi. Gli utenti sono intervenuti con i loro pensieri. In particolare, condividendo vari usi di questi strani oggetti. Uno dei quali ha persino suggerito di usarli per “individuare le carie”. Continuate a leggere per saperne di più suinsolito! Tutti abbiamo sentito parlare dello schiaccianoci, non del balletto con la Fata Confetto, ma dellometallico progettato per rompere il guscio delle noci.