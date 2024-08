Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Prima volta nei 30 sorpasso a Darderi e n 3 d’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Flaviocontinua con il suo momento di grande vena. L’azzurro, dopo aver raggiunto la Finale dell’500 di Washington, ottenendo vittorie di un certo peso, ha iniziato molto bene la propria avventura nel Masters1000 di Montreal. Sul cemento canadese c’era da affrontare al primo turno l’idolo di casa, Felix Auger-Aliassime (n.19 del mondo). Probabilmente la condizione di quest’ultimo non poteva essere eccelsa per le fatiche nel torneo olimpico, ricordando la sconfitta nella Finale che assegnava il bronzo contro Lorenzo Musetti, però è altrettanto vero cheabbia messo in mostra un tennis di alto livello che ha portato a un’affermazione chiara sullo score di 6-3 6-2. Un risultato importante, non solo per la qualità del rivale battuto.