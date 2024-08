Previsioni meteo per l’8 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le vacanze estive potrebbero portare qualche colpo di scena, a tal proposito ledell’8sembrano dare già qualche anticipo di novità e ‘sconvolgimenti’rologici. Gli ultimi aggiornamenti in merito alle vacanze d’sembra apportare qualche sconvolgimento in camporologico. Se prima era previsto caldo africano sempre più intenso fino a Ferr, adesso sembrerebbe farsi sempre più probabile la minaccia di temporali sparsi. In generale, comunque, osservando il quadro emisferico riguardante l’Italia, dovrebbe essere l’anticiclone africano a prevalere in maniera piuttosto permanente sul bacino Mediterraneo.