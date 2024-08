PODEROSO ARGENTO! Tacchini Casadei si esaltano nel C2 500 metri e sono sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con il miglior parziale assoluto nella seconda metà di gara, Carloe Gabrielesi mettono al collo la medaglia d’nella prima finale olimpica della canadese biposto maschile sulla distanza dei 500nella canoa velocità ai Giochi di. Gran rimonta da parte degli azzurri, che come al solito pagano dazio in avvio, ma negli ultimi 250vanno a riprendere ad uno ad uno tutti gli equipaggi avversari, ad eccezione di quello cinese, assoluto dominatore della specialità, centrando la piazza d’onore con un gran colpo di reni finale. Come detto, l’oro olimpico va alla Cina di Liu Hao e Ji Bowen, vittoriosi in 1:39.48, con 1.60 di margine sui più immediati inseguitori: Carloe Gabriele, settimi a metà gara, a 1.65 dai cinesi, fanno segnare il miglior crono nei secondi 250, spuntandola al fotofinish per la medaglia d’