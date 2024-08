Operaio Punto da Calabrone Rischia la Vita Salvato dall' Intervento Tempestivo dei Colleghi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'Aquila - Paura nel pomeriggio di ieri a Morino, in località Biancone, quando undi 44 anni è statoda une hato di perdere la. Il drammatico episodio si è verificato dopo la pausa pranzo, intorno alle 14, in una zona collinare ricca di vegetazione boschiva, a breve distanza dal centro abitato. Da alcuni giorni, una squadra di operai della ditta Mariani di Civitella Roveto è impegnata in lavori appaltati dal Comune in quell’area. F.F., undi Morino, ha improvvisamente avvertito una puntura di insetto, che si è rivelata essere quella di un. Subito, l’uomo ha percepito il peggioramento delle sue condizioni e ha allertato ipresenti. Le difficoltà respiratorie non hanno tardato a manifestarsi, spingendo i compagni di lavoro a comprendere immediatamente la gravità della situazione.