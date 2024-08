MotoGp l’infinita crisi della Yamaha Quartararo | Mi sento più tester che pilota

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unaancorata sul fondo, senza un vero squillo da tanto, tantissimo tempo a questa parte. La M1 proprio non ne vuole sapere di avvicinare le case europee e per ora gli aggiornamenti portati, anche grazie alle concessioni, non hanno dato i frutti sperati. Più che ai risultati,è come se stesse guardando, e quindi testando, le nuove componenti direttamente nei weekend di gara, alla ricerca di una mole di dati funzionale a sviluppare la M1 nella giusta direzione. Anche lo stesso, come riporta motorsport.com, si sente piùche. Il problema è che troppi aggiornamenti rischiano di non dare punti di riferimento nella guida del, che deve adattarsi sulla basemoto che sta guidando. Anche Aprilia, che è comunque seconda forza, si sente inferiore sulla gestione gomma rispetto a Ducati e qualcosa dovrà cambiare.