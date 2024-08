Monopolista o innovatore? Da Empoli I-Com legge la sentenza Google

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) La decisione dello scorso 5 agosto del giudice statunitense Amit Mehta, che ha riconosciutocolpevole di aver mantenuto illegalmente un monopolio sulle ricerche online, in virtù di una quota di mercato di oltre il 90%, è stata da molti definita storica. Vista anche l’assenza di una regolamentazione all’europea che da questa parte dell’Atlantico negli ultimi anni ha imposto innumerevoli lacci e lacciuoli alle Big tech e a quasi venticinque anni di distanza da un’altraantitrust di primo grado che sull’altra sponda dell’oceano propose lo spezzatino di Microsoft, rigettato poi in appello in cambio di rimedi decisamente meno strutturali, ancorché significativi.