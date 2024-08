Michele Morrone è gay | un uomo non può spalmare la crema solare a un altro uomo? Ecco un non-gossip

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 8 agosto 2024)è gay? Questo è quello che suggerisce il (non)di oggi: pensate, l’attore è stato paparazzato in Grecia, in compagnia di un amico, e negli scatti pubblicati da Chi quest’ultimo è intento a spalmargli lasulla schiena. Tanto è bastato a mandare in subbuglio i social: c’è chi sostiene che sia omosessuale, chi – invece – che le sue relazioni siano sempre state una copertura. Ma davvero ci siamo ridotti a questo? Chiariamolo subito: sefosse gay o bisessuale, non ci sarebbe nessun problema, sembra persino assurdo doverlo sottolineare. Quello che colpisce, infatti, non è la sessualità dell’attore, di cui non ci importa, ma il fatto che un gesto normalissimo, comela, diventi non solo una notizia per un settimanale, ma addirittura motivo di chiacchiericcio e di illazioni.