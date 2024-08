LIVE Usa-Serbia 18-23 Olimpiadi Parigi in DIRETTA | grande avvio degli uomini di Pesic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-23 AVRAMOVIC DALL’ARCO! Primo quarto scoppiettante. 18-20 LEBRON JAMES! Tripla per presentarsi nel match. 15-16 TRIPLA di Bogdanovic, per ora larisponde colpo su colpo. 15-13 CURRY DA TRE! Contro-parziale immediato del Dream Team che si riporta avanti, 5’46” da giocare. 6-10 TRIPLA di Dobric. 6-7 Un libero di Booker. 5-7 Anche Nikola Jokic si iscrive al tabellino del match. 5-5 CURRY DA TRE! 2-5 TRIPLA di Petrusev. 2-2 Assist di Avramovic per Bogdanovic. 2-0 I primi punti del match sono di Steph Curry. 21.00 SI PARTE! 20.58 E’ il momentoinni nazionali. 20.50 Dieci minuti alla palla a due di un match in cui il Team Usa di coach Steve Kerr partirà con i favori del pronostico. 20.45 Le due squadre si sono già affrontate nel corso del girone di qualificazione con gli Usa riusciti ad imporsi 110-84 sulla nazionale balcanica. 20.