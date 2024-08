LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sofia Raffaeli prima nelle qualificazioni! Milena Baldassari in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

18.41: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani con la qualificazione della gara a squadre e ladell'individuale 18.40: Questa la classificadelle: 1 Italia ITA35.700 (1) 34.450 (5) 35.000 (2) 33.950 (1) 139.100 QQualificato 2 Germania GER VARFOLOMEEV Darja 32.500 (13) 36.450 (1) 35.250 (1) 32.650 (3) 136.850 2.250 QQualificato 3 Bulgaria BUL KALEYN Boryana 35.350 (2) 34.600 (4) 33.600 (5) 32.900 (2) 136.450 2.650 QQualificato 4 Ucraina UKR ONOFRIICHUK Taisiia 34.250 (5) 35.250 (2) 33.750 (4) 32.500 (4) 135.750 3.350 QQualificato 5 Germania GER KOLOSOV Margarita 34.550 (4) 33.000 (7) 33.800 (3) 30.150 (15) 131.500 7.600 QQualificato 6 Slovenia SLO VEDENEEVA Ekaterina 34.150 (7) 32.600 (11) 32.300 (8) 31.750 (8) 130.800 8.300 QQualificato 7 Israele ISR ATAMANOV Daria 33.250 (10) 32.