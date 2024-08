Le brandine per terra tolgono spazio vitale | Situazione difficile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Il problema alla base è il sovraffollamento". Cosima Buccoliero, direttrice del carcere di Monza, ci fa i conti ogni giorno: "Con un sovrannumero di circa 300 persone si creano situazioni complicate, soprattutto adesso con il caldo. A celle di due posti bisogna aggiungere un terzo posto in brandina, che praticamente annulla loper muoversi. Considerando che l’istituto non è provvisto di aria condizionata, ma solo di ventilatori, le stanze diventano delle canicole, e questo aumenta il nervosismo e di conseguenza i litigi tra i detenuti". Anche una volta usciti fuori dal carcere la. "C’è un fenomeno di recidiva, e quindi di ritorno, notevole – continua la direttrice –, questo perché manca l’accompagnamento. I detenuti una volta fuori non sanno come muoversi, cosa fare per trovare lavoro.