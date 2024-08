La bambina fotografata Steve McCurry 13 anni dopo | Viaggio alla ricerca di Paa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unnel tempo. Sulle orme di. “Anch’io dovevo ritrovare quella”. Marzio Toniolo, 39, professione insegnante, mano da fotoreporter, si è messo inda San Fiorano, nel Lodigiano, e ha ripercorso la stessa strada di trediciprima. Destinazione: Thailandia. Missione: rintracciare Paa, la ragazza di oggi immortalata quand’era bimba, nel 2011. Toniolo, maestro di scuola elementare e grande appassionato di fotografia, ha rimesso in fila le tappe cercando disperatamente di dare un volto nuovo a quella piccina di etnia Hmong che aveva fissato in un clic con il copricapo e gli abiti tradizionali. “Sapevo che l’avrei trovata, lo sapevo. Ma non è stato facile”.