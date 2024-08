Kevin Costner rivela finalmente promessa segreta fatta a Whitney Houston più di 30 anni fa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 8 agosto 2024)hanno girato insieme l’iconico film Guardia del corpo nel 1992. Da allora, i due sono rimasti vicini eha persino parlato al funerale di. Ora, quasi 30dopo aver recitato insieme nel film,laallache ha mantenuto per tutti questiContinuate a leggere per saperne di più. Nel 1992,hanno recitato insieme nel film Guardia del corpo. Da allora, i due hanno mantenuto un rapporto stretto per i due decenni successivi, prima che lei morisse nel 2012. Ora l’attore 69enne ricorda il suo rapporto con la defunta star. In un’apparizione al podcast Armchair Expert, condotto da Dax Shepard e Monica Padman, ha ricordato il tempo trascorso con lasul set del film che hanno girato insieme.