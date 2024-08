Juan Jesus e Natan possibile cessione in Serie A | la situazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024)inA per: lasui club interessati ai due difensori del Napoli. Il Napoli ha ancora molto da fare nel mercato in uscita. Per il momento, le due cessioni più vicine alla conclusione sono quelle di Cajuste al Brentofrd e di Gaetano, che potrebbe andare al Cagliari dopo che è saltata l’operazione con il Parma. Ma questi due addii saranno utili solo a poter fare spazio a centrocampo a giocatori come Brescianini e Gilmour, ma non ad esaurire tutte le cessioni necessarie in questo mercato. Bisognerà infatti risolvere soprattutto la intricatadi Victor Osimhen, il cui addio è necessario per fare spazio a Romelu Lukaku.