Jey Uso | In questo momento vorrei continuare la mia carriera in singolo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Jey Uso è sicuramente uno dei wrestler più amati e idolatrati dall’intero WWE Universe. Ha iniziato la suaentrando nella Bloodline e esibendosi assieme al fratello gemello Jimmy Uso in un grandioso Tag Team, che fu capace di prendersi le cinture di entrambi i roster principali e tenersele strette per un totale di 622 giorni, rendendoregno il più longevo in assoluto. Da ormai un anno ha intrapreso lacome lottatore in, portando a casa grandi risultati che, tuttavia, non si conclusero mai con la vittoria di un titolo.