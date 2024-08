Israele si aspetta l’arrivo di settemila ebrei francesi in fuga

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 agosto 2024) Considerando i crescenti livelli di antisemitismo, “glinon avranno più di un decennio in Francia prima di dover andarsene”, ha detto il rabbino Yaacov Bitton di Sarcelles, ma lui e la sua famiglia rimarranno per servire la comunità, “fino alla fine”. Bitton, che dirige la Beth Loubavitch de Sarcelles, ha detto che mentre sperava che la comunità ebraica continuasse per molti anni in Francia, la sua sensazione personale oggi è che gli“non abbiano più di dieci in Francia”. Nelle stesse ore, trecento giorni dopo il pogrom del 7 ottobre, il ministro del’Integrazione e dell’aliyah d’, Ofir Sofer, era al terminal uno dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ad accogliere 160 nuovi immigrati dalla Francia. Tra i nuovi arrivati, Alexia Abitbol, madre di sei figli della comunità di Pavillons-sous-bois, nella Seine-Saint-Denis.