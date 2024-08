Interventi sulla rete più energia nelle case

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nuovi cantieri in arrivo sul territorio metropolitano per le ’strade’ che fanno muovere l’. A metterli a terra (e per aria) questa volta è E-distribuzione, società del Gruppo Enel, che grazie anche ai fondi Pnrr avvierà i lavoriprossime settimane con un investimento di oltre 54 milioni di euro. A disposizione della città e dell’area metropolitana ci sarà così maggiore potenza. Inoltre, il sistema sarà adeguato sia alla transizione energetica in atto sia a resistere agli effetti dei cambiamenti climatici. Glisono stati illustrati dai responsabili territoriali di E-Distribuzione al sindaco Matteo Lepore. In particolare, l’investimento riguarda il potenziamento delladi distribuzione per circa 63 chilometri di linee in media tensione, tra aeree e interrate, di cui 20 chilometri nell’area urbana di Bologna.