In auto senza aria condizionata la guida definitiva per rinfrescare il veicolo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – Nelle giornate estive i posti chiusi possono trasformarsi in un vero e proprio forno infernale. È il caso, per esempio, delleparcheggiate sotto il sole rovente. La temperatura all'interno dell’abitacolo può impennarsi rapidamente, causando disagi e potenziali rischi per la salute. Se si possiede uno si desidera limitarne l’uso per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi, esistono metodi alternativi perl’abitacolo. Finestrini abbassati Una pratica semplice è mettere in moto e tenere abbassati almeno due finestrini durante la marcia, per favorire il ricambio dell’. Tuttavia, recenti studi hanno evidenziato che mantenere i finestrini aperti può anche aumentare l’esposizione agli agenti inquinanti, soprattutto in contesti urbani e metropolitani. Serve dunque equilibrio.