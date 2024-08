Immersione finisce in tragedia morto sub nei pressi dell’isola di San Paolo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoUn sub di 70 anni ènella mattina di giovedì 8 agosto al largo di Taranto, neidi San. L’uomo si era immerso in mare con l’attrezzatura necessaria, compreso il sistema di bombole per la respirazione. Le circostanze esatte che hanno causato il decesso sono ancora in fase di accertamento. Gli uomini della Guardia Costiera di Taranto sono intervenuti prontamente e hanno trasportato l’uomo a riva, presso il Molo Sant’Eligio, dove i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per quasi un’ora, purtroppo senza successo. Il 70enne, che sembra fosse un subacqueo esperto, è deceduto a bordo dell’ambulanza. Il giudice di turno ha ordinato l’intervento del medico legale per ulteriori accertamenti. A dare l’allarme è stata un’altra persona a bordo con lui sull’imbarcazione che lo ha portato al largo.