Il Napoli ha l’accordo con Gilmour | contratto da 18 milioni l’anno fino al 2029 Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024)sempre più vicino al. Il giocatore ha trovatocon la società:alda 1,8. Il giornalista Nicolòscrive su X: “Billyha trovato un accordo personale con ilper unal(1,8di euro/anno). Ilsta lavorando con il Brighton per cercare di finalizzare l’affare“. Billy #has agreed personal terms with #for a contract until(€1,8M/year).are now working with #Brighton to try to finalize the deal. #transfers #BHAFC https://t.co/5V452lnyJi — Nicolò(@Nico) August 8, 2024, il Brighton vuole 20bonus compresi mentre ilvorrebbe restare sui 15 Ildeve ancora sistemare il suo centrocampo.